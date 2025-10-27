Serie A3 Domotek stende con un netto 3-0 la neopromossa Green Volley Galatone
Inizia col piede giusto la stagione 2526 per la Domotek che espugna il Palazzetto dello Sport di Tricase e si prepara al match di domenica prossima tra le mura amiche del PalaCalafiore, ricordandolo super gremito nell’ultimo incontro della passata stagione.Il primo punto della Domotek (dopo due. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
