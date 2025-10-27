Serie A2 la Juvi espugna Pistoia e guarda in alto Rimpianti Urania | a Livorno sfida già decisiva

Ilgiorno.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Successo esterno per la Juvi Cremona che espugna il campo di Pistoia per 89-91 con i liberi finali di McConico (22 punti) a garantire la vittoria di coach Luca Bechi che trova anche 20 punti di Garrett. Gara tutta sul filo dell’equilibrio, i cremonesi così raggiungono in classifica i toscani e sognano al 5° posto a soli 2 punti dal primato in quello che è davvero un ottimo inizio di stagione. Non quello che si può dire dell’ Urania Milano che invece si rammarica ancora per la rocambolesca sconfitta di venerdì a Torino dilapidando 22 punti di vantaggio (perso 70-67), nonostante 34 punti di Gentile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

serie a2 la juvi espugna pistoia e guarda in alto rimpianti urania a livorno sfida gi224 decisiva

© Ilgiorno.it - Serie A2, la Juvi espugna Pistoia e guarda in alto. Rimpianti Urania: a Livorno sfida già decisiva

Argomenti simili trattati di recente

serie a2 juvi espugnaSerie A2, la Juvi espugna Pistoia e guarda in alto. Rimpianti Urania: a Livorno sfida già decisiva - Insieme a Cremona, invece c’è là Gruppo Mascio Bergamo che tornata a giocare a Monza ha piegato Cento con una grande partita offensiva vinta per 95- Da msn.com

serie a2 juvi espugnaA2 - Fortitudo Bologna sconfitta in casa della JuVi Cremona - Brutta sconfitta in casa della JuVi Cremona per la Fortitudo Bologna, sconfitta sul 68- Segnala pianetabasket.com

serie a2 juvi espugnaA2 - JuVi Cremona aggiunge al roster Ruben Zugno - Il giocatore dovrebbe essere tesserato per la prossima partita contro la Fortitudo Bologna e andrà di fatto a prendere ... Da pianetabasket.com

Cerca Video su questo argomento: Serie A2 Juvi Espugna