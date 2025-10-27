Serie A2 la Juvi espugna Pistoia e guarda in alto Rimpianti Urania | a Livorno sfida già decisiva
Successo esterno per la Juvi Cremona che espugna il campo di Pistoia per 89-91 con i liberi finali di McConico (22 punti) a garantire la vittoria di coach Luca Bechi che trova anche 20 punti di Garrett. Gara tutta sul filo dell’equilibrio, i cremonesi così raggiungono in classifica i toscani e sognano al 5° posto a soli 2 punti dal primato in quello che è davvero un ottimo inizio di stagione. Non quello che si può dire dell’ Urania Milano che invece si rammarica ancora per la rocambolesca sconfitta di venerdì a Torino dilapidando 22 punti di vantaggio (perso 70-67), nonostante 34 punti di Gentile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
