Serie A turno infrasettimanale | Fiorentina a San Siro il Pisa ospiterà la Lazio

FIRENZE – Nona giornata di Serie A alle porte e la Fiorentina, mercoledì sera, arriverà a San Siro con il morale rinvigorito dal pareggio all’ultimo minuto contro il Bologna (2-2). Il rigore di Kean nei minuti di recupero ha evitato una sconfitta che sarebbe stata pesante per la classifica. Nonostante la prova di carattere, la squadra mostra ancora fragilità nei momenti chiave. Con 4 punti in 8 giornate, i viola occupano la terzultima posizione e affrontano una trasferta difficile contro l’Inter come una vera prova di orgoglio. Stefano Pioli dovrà puntare sull’ esperienza dei senatori e sulla dinamicità dei giovani per contenere l’attacco nerazzurro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

