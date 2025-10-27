Serie A Lazio-Juventus 1-0 Blackout all’Olimpico | gol e highlights

Torinotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AllOlimpico di Roma la Juventus cade ancora. La Lazio vince 1-0 grazie a un gol di Basic nei primi minuti e infligge ai bianconeri la terza sconfitta consecutiva, in una serata che conferma il momento difficile della squadra di Tudor.La partitaL’incontro parte a ritmi altissimi, con entrambe le. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

