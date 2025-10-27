Serie A il calendario completo della nona giornata | ecco quando gioca il Milan

La Serie A torna subito in campo con il turno infrasettimanale valido per la nona giornata. Il Milan scenderà in campo martedì sera alle 20:45 contro l'Atalanta. Ecco il calendario completo delle partite e come vederle tutte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

