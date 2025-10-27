Serie A gli arbitri della IX giornata | big match in vista
La Lega Serie A ha reso noti gli arbitri designati per le partite in calendario. Ad aprire le danze, martedì 28 ottobre, sarà il fischietto di Marcenaro di Genova per Como-Hellas Verona alle 18:30, seguito da Di Bello di Brindisi per Juventus-Udinese, Crezzini di Siena per Roma-Parma e Collu di Cagliari per Lecce-Napoli. Alle 20:45, riflettori puntati su Atalanta-Milan, diretta da Doveri di Roma, Bologna-Torino con Ayroldi di Molfetta, Genoa-Cremonese con Abisso di Palermo e Inter-Fiorentina con Sozza di Seregno. Chiuderanno il turno, giovedì 30 ottobre, Cagliari-Sassuolo con Pairetto di Nichelino e Pisa-Lazio con Massa di Imperia. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
