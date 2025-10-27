Serie A esonero sempre più vicino | Thiago Motta possibile sostituto

La panchina di Stefano Pioli è sempre più in bilico. L’inizio di stagione senza vittorie in campionato non rende di certo contenta la società viola, che riflette sul suo fututro. In caso di esonero, fra i nomi che circolano con maggiore insistenza ci sono anhce quelli di Thiago Motta e Daniele De Rossi. Fiorentina, giorni di riflessione su Stefano Pioli. La rimonta contro il Bologna potrebbe soltanto aver rimandato di qualche giorno l’esonero di Stefano Pioli. La Fiorentina non sa più vincere e, nonostante abbia evitato la sconfitta con gli emiliani, resta in piena zona retrocessione. La classifica parla chiaro: i viola sono tra le più grandi delusioni di quest’inizio di campionato. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Serie A, esonero sempre più vicino: Thiago Motta possibile sostituto

