Serie A duro scontro tra Del Piero e Bergomi sull’Inter | ecco che cosa è successo

Alta tensione a Sky Calcio Club dopo il 3-1 del Napoli sullInter: Del Piero e Bergomi si accendono in diretta sul valore dei nerazzurri. L’ex Juve li definisce “i più forti da anni”, l'ex nerazzurro ribatte: “Bravi sì, ma non i più. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

serie a duro scontro tra del piero e bergomi sull8217inter ecco che cosa 232 successo

© Pianetamilan.it - Serie A, duro scontro tra Del Piero e Bergomi sull’Inter: ecco che cosa è successo

