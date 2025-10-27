Sergio Rubini e Vito tra i nomi della nuova stagione del Teatro Comunale di Cesenatico

Musical, commedia, drammaturgia e comicità. La nuova stagione 20252026 del teatro Comunale di Cesenatico si apre con un cartellone ricco di appuntamenti che riflettono sui turbamenti dell'“io”, con adattamenti di grandi autori come Shakespeare e Pirandello. "Ancora una volta il cartellone. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

"Gli occhiali di Sostakovic" spettacolo multimediale con Sergio Rubini al Verona Piano Festival - facebook.com Vai su Facebook

35 anni fa Domenico Procacci e Sergio Rubini si incontravano sul set de LA STAZIONE: il primo film Fandango. - X Vai su X

Sergio Rubini, chi è?/ “Troppe fidanzate, ma la storia più lunga col mio analista: da 25 anni è fedele e…” - Sergio Rubini sarà ospite questa sera a “La Confessione” per raccontarsi e tracciare il percorso di una carriera lunga, ma ancora in divenire: nella puntata del talk show di Peter Gomez che sta per ... Secondo ilsussidiario.net

Sergio Rubini, le dure parole sull’ex moglie Margherita Buy: “Non è stata sincera” - Il giornalista de Il Fatto Quotidiano sa bene come provocare i propri ospiti e, a Sergio Rubini, ha mostrato un estratto della recente intervista di Margherita Buy a Belve. Si legge su dilei.it

Sulla nave da crociera lo spettacolo "Ristrutturazioni" di Sergio Rubini - Parte da un aneddoto sull'autista Vito e la sua disavventura marinara il monologo di Sergio Rubini "Ristrutturazioni" a bordo di una nave da crociera. Scrive rainews.it