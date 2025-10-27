Serena Contino premiata al Ballo del Gattopardo

Un nuovo, importante riconoscimento per Serena Contino, artista palermitana che con la sua sensibilità e la sua forza comunicativa ha conquistato il pubblico e la critica. In occasione dell’evento “Art and Wines 2025”, tenutosi all’auditorium San Mattia ai Crociferi di Palermo, Serena è stata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it