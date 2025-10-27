Serena Contino premiata al Ballo del Gattopardo
Un nuovo, importante riconoscimento per Serena Contino, artista palermitana che con la sua sensibilità e la sua forza comunicativa ha conquistato il pubblico e la critica. In occasione dell’evento “Art and Wines 2025”, tenutosi all’auditorium San Mattia ai Crociferi di Palermo, Serena è stata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Serena Contino. . La Sfilata delle opere d' Arte in Passserella, in mostra collettiva a Palermo giorno 24 e 25 ottobre presso l' Auditorium San Mattia ai Crociferi, con il mio dipinto L' Eden, olio su tela per voi in Passerella. Serena Contino Vai su Facebook
Serena Contino premiata al "Ballo del Gattopardo" - Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday Un nuovo, importante riconoscimento per Serena Contino, artista palermitana ... Segnala palermotoday.it