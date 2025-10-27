Seregno Aeb realizza impianto fotovoltaico a Faenza | investimenti con ricadute in Brianza

Seregno (Monza) – “Grazie a questa infrastruttura, possiamo fornire alla nostra società di vendita Gelsia e ai suoi clienti nuova energia rinnovabile. Forti della collaborazione col Gruppo A2A, riusciamo a generare valore nei territori, mettendo in campo know-how e capacità operative fondamentali per lo sviluppo sostenibile locale”. Annamaria Arcudi, amministratore delegato di Aeb, esprime soddisfazione per l’ultimo lavoro del gruppo seregnese. Nell’ambito della transizione energetica, ecco l’avvio dell’impianto fotovoltaico di Faenza in provincia di Ravenna. Con un investimento di 8,1 milioni di euro è stata realizzata una struttura da 7,6 MW di capacità installata, in grado di generare 11 GWh di energia elettrica all’anno: una quantità sufficiente per coprire il fabbisogno di oltre 3. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Seregno, Aeb realizza impianto fotovoltaico a Faenza: investimenti con ricadute in Brianza

