Sequestrata oltre una tonnellata di cannabis sui Monti Lattari

LETTERE (NAPOLI), 27 OTTOBRE 2025 – La guardia di finanza di Castellammare di Stabia ha sequestrato più di una tonnellata di cannabis in un capannone situato a Lettere, sui Monti Lattari. Denunciato alla procura di Torre Annunziata un uomo incensurato, accusato di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Secondo gli accertamenti, l’edificio su due livelli era stato trasformato in laboratorio per la lavorazione della droga, con essiccatoi, macchinari per la separazione e una rete di fili metallici al soffitto per sostenere le coltivazioni. All’interno rinvenute piante in vegetazione, sorrette da fili di nylon e alimentate da un sistema di irrigazione rudimentale. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Sequestrata oltre una tonnellata di cannabis sui Monti Lattari

