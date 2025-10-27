Sequestrata Ferrari da 700 mila euro al porto di Genova

La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova hanno sequestrato per contrabbando una Ferrari "Purosangue". Alla guida della fuoriserie, con targa emiratina, dal valore circa 700 mila euro, un cittadino francese in arrivo, via mare, su un traghetto proveniente da Tunisi e sbarcato al Terminal Colombo. La vettura durante lo sbarco è risultata sospetta non solo perché inusuale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sequestrata Ferrari da 700 mila euro al porto di Genova

