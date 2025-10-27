Sequestrata al porto Genova una Ferrari Purosangue | il conducente denunciato per contrabbando

La supercar, con targa emiratina, era guidata da un cittadino di nazionalità francese proveniente da Tunisi e sbarcato al porto di Genova. L'uomo è stato denunciato per contrabbando aggravato per aver introdotto sul territorio europeo una fuoriserie senza il dovuto pagamento dell'Iva e dei relativi dazi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sequestrata al porto Genova una Ferrari Purosangue: il conducente denunciato per contrabbando

