Senso unico alternato in una strada al Vomero per lavori | orari e durata

Il Comune di Napoli rende noto che Dal 27102025 al 14112025 la società e-Distribuzione Spa eseguirà le operazioni di infilaggio dei cavi MT in nel tratto di via Aniello Falcone, compreso tra l’omonima piazzetta e largo Madre Teresa di Calcutta a completamento dei lavori di scavo effettuati. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

