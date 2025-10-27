Sempio vada in Procura perché stanno per arrestarlo Deve dire che era a casa di Chiara Poggi che Stasi ha fatto irruzione e l’ha uccisa | il post dell’avvocato Taormina sul caso Garlasco

“Vada in Procura e dica il vero, cioè che si è fatto un falso alibi perché non ne poteva più di stare sotto processo da innocente”. È questo il messaggio scritto dal noto avvocato romano Carlo Taormina, in un lungo post pubblicato su Facebook e indirizzato ad Andrea Sempio, il 37enne accusato dalla Procura di Pavia di aver ucciso Chiara Poggi, in “concorso con ignoti o con Stasi”. Il legale del foro capitolino, dunque, torna a parlare del caso Garlasco. E lo fa accusando la magistratura, che a suo avviso sarebbe pronta ad arrestare Sempio, e ricostruendo quello che lui stesso, forse provocatoriamente, definisce un “sogno lovatiano”, probabilmente in riferimento ad alcune suggestive ricostruzioni proposte in passato dall’ex difensore del 37enne, Massimo Lovati, a cui è stato di recente revocato il mandato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

