Selezione di 15 scuole per progetti formativi con l’accompagnamento metodologico della SAFI Domande entro le 14 del 24 novembre
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un Avviso pubblico per la selezione di 15 istituzioni scolastiche interessate ad avviare specifici progetti formativi con l’azione di accompagnamento metodologico della Scuola di Alta Formazione dell’Istruzione (SAFI). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
