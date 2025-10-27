Per tredici volte le hanno detto che non aveva nulla di grave. Le hanno parlato di emorroidi, sindrome dell’intestino irritabile, perfino di una sbornia mal digerita. Ma per Milli Tanner, una giovane donna britannica di Evesham, nel Worcestershire, la realtà era un’altra: un cancro al colon, scoperto due anni dopo i primi sintomi, quando ormai la malattia era arrivata al terzo stadio. Aveva appena 19 anni quando, nel giugno 2021, ha iniziato ad accusare forti dolori allo stomaco e alla schiena, oltre a notare sangue nelle feci. Ma ogni volta che cercava aiuto, si sentiva ripetere la stessa frase: « Sei troppo giovane per essere malata ». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sei troppo giovane per essere malata”: 13 diagnosi sbagliate, poi la scoperta shock