Sei persone denunciate dai Carabinieri anche un' evasione e un uomo trovato con due bici elettriche rubate

Sei persone sono state denunciate nel corso dei controlli nel fine settimana da parte dei Carabinieri di Cesena.In particolare un giovane è stato denunciato per evasione, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nella propria residenza, e si era allontanato senza autorizzazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

