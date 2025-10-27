Sei diventata trash Non vale la pena parlarti Rissa a Ballando con le Stelle tra Lucarelli e D' Urso

Quando due personalità forti si scontrano sul ring del dibattito il finale è già scritto. Due caratteri dirompenti che discutono possono creare un diverbio tanto aspro quanto netto che può sfociare sul piano personale con insulti velati, battute perfide e accuse al vetriolo. Questo, in poche parole, è quello che è successo durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle. La quinta puntata della ventesima stagione di Ballando con le Stelle si è conclusa con lo spareggio di Beppe Convertini ed Emma Coriandoli che si sfideranno all'inizio della prossima puntata. Questo non nasconde che, appena prima della conclusione, c’è stato uno scontro accesso tra l’ex giornalista Mediaset, Barbara D’Urso, e l’attuale penna del Fatto Quotidiano Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Sei diventata trash". "Non vale la pena parlarti". Rissa a Ballando con le Stelle tra Lucarelli e D'Urso

