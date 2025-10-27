Segreti di famiglia 2 replica puntata 27 ottobre in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 27 ottobre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ).  Nella puntata odierna Derya è sempre più disperata per la perdita di Pars. Ilgaz va da Yekta per incontrare Hilmi insieme a Eren e a Ceylin ma l’avvocato fa entrare solo lui. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 79 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

