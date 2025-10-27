Secondigliano arrestato un uomo che perseguitava l’ex compagna | aveva violato più volte il divieto di avvicinamento

L’arresto eseguito dagli agenti del Commissariato di Secondigliano dopo le denunce della vittima. L’uomo era già sottoposto alla sorveglianza speciale ma continuava a minacciare la donna.. NAPOLI – La Polizia di Stato ha arrestato un uomo a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Napoli per il reato di stalking. Il provvedimento è frutto di un’attività investigativa condotta dagli agenti del Commissariato di Secondigliano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli – sezione Fasce deboli. L’uomo, già sottoposto alla misura di sorveglianza speciale con divieto di avvicinamento all’ex compagna nel raggio di 500 metri, avrebbe più volte violato tale prescrizione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it