Comanda, dopo tre giornate, la classifica del girone F di seconda categoria un terzetto di compagini e precisamente l’Arcola Garibaldina e le due squadre di Castelnuovo Magra. Infatti Colli e Castelnovese vincono entrambe. La prima imponendosi per 1-0 a Castelnuovo Magra con il Mamas Migliarinese, rete decisiva in avvio al 3’ con un abile pallonetto di Filippo Palagi. La seconda, invece, espugna Bottagna battendo per 2-0 il Vezzano. Realizza al 51’ e al 58’ Jabraoui con una pregevole doppietta. L’Arcola Garibaldina si afferma in trasferta per 2-1 al termine di una partita molto combattuta al ‘Cristoni’ in rimonta nel finale con il San Lazzaro Lunense. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

