Se il Napoli ha smascherato questa Inter in-difesa
Gli scricchiolii c’erano già stati a Bruxelles, quei 20 minuti iniziali che i successivi 70 avevano cancellato da molti resoconti, ma non dalle memorie. I fatti non si cancellano e l’Inter aveva sofferto troppo in difesa, contro una squadra modesta. A Napoli il livello si è alzato e le crepe sono diventate voragini, la paura si è trasformata in incubo e la terza sconfitta in 8 partite è stata inevitabile. Vero che c’è l’alibi del rigore fasullo assegnato al Napoli e che costerà una sospensione all’arbitro Mariani e ai suoi collaboratori (tutti, compresi quelli in sala Var), perché anche per i vertici AIA la decisone finale è stata sbagliata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondisci con queste news
La DIA di Salerno ha eseguito un decreto di fermo contro 16 persone nelle province di Salerno, Napoli, Avellino e Potenza, accusate di usura ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’indagine, iniziata a luglio, ha smascherato una rete criminale legat - facebook.com Vai su Facebook
Se il Napoli ha smascherato questa Inter in-difesa - L’avvertimento inascoltato di quei primi 20’ a Bruxelles in Champions, poi dimenticati per le 7 vittorie di fila ... Da ilgiornale.it
Errori arbitrali, insulti e gol: cosa ha detto la sfida da Napoli e Inter - Conte ritrova il successo e dimentica gli ultimi ko, Chivu e i tanti errori della sua squadra Napoli I ... Segnala panorama.it
Napoli-Inter, sul rigore agli azzurri la reazione di Rocchi e la sentenza di Cesari - Per Mariani non si tratta della prima volta che va contro le richieste del designatore Rocchi. Si legge su sport.virgilio.it