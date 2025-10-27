Gli scricchiolii c’erano già stati a Bruxelles, quei 20 minuti iniziali che i successivi 70 avevano cancellato da molti resoconti, ma non dalle memorie. I fatti non si cancellano e l’Inter aveva sofferto troppo in difesa, contro una squadra modesta. A Napoli il livello si è alzato e le crepe sono diventate voragini, la paura si è trasformata in incubo e la terza sconfitta in 8 partite è stata inevitabile. Vero che c’è l’alibi del rigore fasullo assegnato al Napoli e che costerà una sospensione all’arbitro Mariani e ai suoi collaboratori (tutti, compresi quelli in sala Var), perché anche per i vertici AIA la decisone finale è stata sbagliata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Se il Napoli ha smascherato questa Inter in-difesa