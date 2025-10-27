Se Haaland non segna il City non esiste La squadra è piaciuta solo a Guardiola Athletic

La Premier League, dicono, è cambiata: più fisica, più diretta, meno raffinata. Il calcio “woke”, pulito, tecnico, estetico, incentrato sul possesso palla e sulle costruzioni dal basso, è sparito, sostituito dal ritorno dei Barclaysmen, per un gioco più fisico e diretto, con lanci lunghi, cross e colpi di testa. L’ Aston Villa di Emery batte il Manchester City 1-0 e dimostra che l’evoluzione del calcio inglese non passa solo dalla forza, ma dall’intelligenza. Guardiola incassa la terza sconfitta in nove partite e scopre che, quando Haaland non segna, il suo City può diventare sorprendentemente umano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Se Haaland non segna, il City non esiste. La squadra è piaciuta solo a Guardiola (Athletic)

Scopri altri approfondimenti

Se Haaland non segna, il City non esiste. La squadra è piaciuta solo a Guardiola (Athletic) Sedici tiri, zero gol per il City sconfitto dall'Aston Villa che ha piazzato il pullman davanti la difesa. E il City ha fatto il solito giro palla. https://www.ilnapolista.it/2025/10/se - facebook.com Vai su Facebook

Erling Braut $Haaland segna da 12 partite di fila - X Vai su X

Se Haaland non segna, il City non esiste. La squadra è piaciuta solo a Guardiola (Athletic) - Sedici tiri zero gol, fermare Haaland significa fermare il Manchester City. Secondo ilnapolista.it

Haaland è un caso da studiare, assomiglia all’attaccante perfetto e non c’è modo di tenerlo - Il Guardian si chiede come sia possibile marcare un giocatore così. Come scrive ilnapolista.it

"Donnarumma è come Haaland": così Gigio ha cambiato il Manchester City, ora la missione Champions - Donnarumma para tutto, Haaland segna a raffica: così il Manchester City ha cambiato decisamente passo con Gigio. sport.virgilio.it scrive