Scuole e verifiche sismiche a Grottaminarda | chiusura temporanea dell' Istituto Superiore
Ordinanza di chiusura del solo Istituto Superiore sito in contrada Perazzo per la giornata di domani, martedì 28 ottobre, per consentire il completamento delle verifiche da parte dei Tecnici della Provincia di Avellino alla luce degli eventi sismici dei giorni scorsi.Sopralluoghi completati nelle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
