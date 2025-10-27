Scuole aperte a Benevento domani 28 ottobre Mastella | Chiusura è fake news

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Didattica sospesa dopo i terremoti in Irpinia, il sindaco Mastella: "Messe in giro fake news, il comune di Benevento denuncia chi diffonde false notizie sulle scuole". 🔗 Leggi su Fanpage.it

