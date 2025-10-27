Scuolabus per la Bosco ma anche una revisione del regolamento | l' annuncio dell' amministrazione

Non solo sarà attivato lo scuolabus per gli alunni della scuola Bosco di via Di Sotto (comprensivo 9), ma l’amministrazione lavorerà a un aggiornamento del trasporto scolastico fermo dal 2015. A confermare l’avvio del servizio di cui ha riferito già il capogruppo comunale Pd Piero Giampietro. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

