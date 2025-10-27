Scuola in Campania 240 bus elettrici destinati ai piccoli Comuni
Nell’auditorium della Regione al Centro direzionale di Napoli è stato presentato il primo degli scuolabus elettrici che saranno destinati ai piccoli Comuni della Campania. Il primo mezzo, esposto all’esterno dell’auditorium, è destinato al Comune di Monteforte Cilento (Salerno). “Consegniamo un bus da 30 posti per i bambini. Abbiamo fatto una gara già a inizio anno per consegnare 140 scuolabus ai piccoli Comuni della Campania, ed è già partito anche il bando per i Comuni al di sopra dei 15mila abitanti. È uno sforzo enorme che abbiamo fatto, che testimonia l’attenzione straordinaria che c’è per le aree interne e per i piccoli Comuni, per il mondo della scuola”, ha detto il governatore campano Vincenzo De Luca, presente all’iniziativa con, tra gli altri, l’assessora regionale all’Istruzione Lucia Fortini, il presidente della commissione Trasporti Luca Cascone, il consigliere regionale Carmine Mocerino, tutti candidati al Consiglio regionale della Campania con la lista “A testa alta”, e il presidente di Anci Campania Francesco Morra. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Argomenti simili trattati di recente
Le Storie di Scuola Viva Ieri, siamo stati all' ITS Campania Moda a Napoli, per conoscere le storie, i sogni e le ambizioni degli iscritti Le Storie di Scuola Viva sono un format video di informazione e comunicazione progettato per veicolare sul web le testimo - facebook.com Vai su Facebook
Scuola, vince la Campania contro taglio presidi - X Vai su X
Scuola, via al concorsone: «In Campania 4.752 posti» - Le nuove assunzioni sono finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito del decreto firmato dal ... Secondo ilmattino.it
Campania, la scuola gioca d’anticipo su assunzioni, supplenze e sostegno - La scuola campana si è presentata all’appuntamento con il nuovo anno scolastico in una condizione insolita per il suo passato recente: organici quasi del tutto completi, procedure di reclutamento ... Da ilmattino.it
Gori e Acea, alunni a scuola di educazione idrica - Alunni a scuola di educazione idrica: accade a Sarno, in provincia di Salerno dove, questa mattina le classi terza, quarta, quinta elementare e prima media dell'Istituto Comprensivo Ponte - Secondo ansa.it