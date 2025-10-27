Scuola | Fratoianni ' non più di 20 studenti per classe siamo al 25% firme necessarie'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Mentre Meloni e la sua maggioranza fanno le capriole per non affrontare i veri problemi del Paese, noi continuiamo a fare proposte concrete per migliorare la vita quotidiana dei cittadini. Da alcune settimane infatti Avs ha presentato la proposta di legge di iniziativa popolare per ridurre il numero di alunni per classe". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs. "Allora abbiamo deciso di dare vita ad una raccolta firme per una legge di iniziativa popolare per far conoscere a più persone possibili questa proposta e coinvolgendo tutto il mondo della scuola, da chi ci lavora a chi studia e alle loro famiglie. 🔗 Leggi su Iltempo.it

