Scuola di teatro canto e arti sceniche | nasce una nuova realtà in città

Una nuova realtà artistica si prepara a nascere a Reggio Calabria. Il Teatro Proskenion e Mousikè uniscono le forze per dare vita a una Scuola di teatro, canto e arti sceniche, che aprirà ufficialmente le porte il 30 ottobre presso la sede di Via degli Agrumi n. 55, a Pellaro. La scuola, diretta. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

