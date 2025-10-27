Scuola 6 milioni per potenziare le competenze degli studenti calabresi | l' annuncio di Giusi Princi

Migliorare i rendimenti scolastici e ridurre i divari di apprendimento degli studenti calabresi. È questo l'obiettivo del progetto "Recapp Cal" promosso e finanziato dalla Regione Calabria con sei milioni di euro.L'iniziativa è stata illustrata questa mattina in Cittadella regionale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

