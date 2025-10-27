Scossa sismica nel Parmense epicentro a Borgo Val di Taro
Un terremoto di magnitudo 2.5 è stato rilevato nel pomeriggio di domenica 26 ottobre, alle 17:25, nel territorio di Borgo Val di Taro, in provincia di Parma. A fornire i dati è stato l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Grottaminarda : A seguito della sequenza sismica ed in particolare della scossa di terremoto di magnitudo 4.0 registrata ieri sera, con epicentro Montefredane, in via del tutto precauzionale, - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto Irpinia, nuova scossa 3.1 nell’area Avellinese dopo il sisma di ieri - 6 di ieri, due nuove lievi scosse registrate nella notte e all'alba a Montefredane, nessun danno ... Riporta fanpage.it
Forte scossa di terremoto, magnitudo 4.0 sulla scala Richter, epicentro in Irpinia, gente in strada - 49 ed ha avuto epicentro a Montefredane, un comune della valle del Sabato a pochi chilometri da Avellino, il terremoto avvertito in tutta laCampania, controlli in co ... Segnala rtl.it
Forte scossa di terremoto nell'Avellinese, sentita anche a Napoli. Magnitudo 4, epicentro a Montefredane: gente in strada - A meno di un mese dall'anniversario del terremoto che nel 1980 devastò interi paesi e provocò la morte di migliaia di persone, torna la paura in Irpinia: una scossa di ... Si legge su msn.com