Scossa di terremoto poco fa | la situazione

Era una di quelle notti tranquille, quando tutto sembra sospeso e il silenzio è rotto solo dai rumori lontani della campagna addormentata. Poi, all’improvviso, un boato lieve ma netto, come un sussulto che attraversa la terra e risveglia chi dorme. Le finestre tremano, i lampadari oscillano appena, qualcuno si affaccia alla finestra per capire se è stato solo un sogno o qualcosa di reale. In pochi minuti, le prime segnalazioni cominciano a comparire sui social, mentre i centralini registrano chiamate di chi ha sentito quel piccolo scossone ma non sa spiegarselo. Nessun panico, solo la curiosità e il bisogno di una conferma ufficiale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

