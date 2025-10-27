Scossa di terremoto poco fa | la situazione
Era una di quelle notti tranquille, quando tutto sembra sospeso e il silenzio è rotto solo dai rumori lontani della campagna addormentata. Poi, all’improvviso, un boato lieve ma netto, come un sussulto che attraversa la terra e risveglia chi dorme. Le finestre tremano, i lampadari oscillano appena, qualcuno si affaccia alla finestra per capire se è stato solo un sogno o qualcosa di reale. In pochi minuti, le prime segnalazioni cominciano a comparire sui social, mentre i centralini registrano chiamate di chi ha sentito quel piccolo scossone ma non sa spiegarselo. Nessun panico, solo la curiosità e il bisogno di una conferma ufficiale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Terremoto Indonesia, scossa di magnitudo 6.2 a Timor: edifici danneggiati
Scossa di terremoto ML 4.0 registrata alle 21:49 nella zona di Montefredane, in provincia di Avellino. Non sono pervenute al momento alla sala operativa dei vigili del fuoco richieste di soccorso o segnalazioni di danni [25 ottobre 22:30]
Nuovo terremoto in provincia di Avellino: trema tutta la Campania - Secondo le prime stime ancora non ufficiali, il sisma avrebbe avuto una magnitudo compresa tra 3.
Terremoto di magnitudo 3.6 ad Avellino: la terra trema anche in tutta la provincia di Napoli - Una scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa in diverse zone della Campania.
Terremoto in Irpinia magnitudo 4.0. Gente in strada e paura. Avvertito in quasi tutta la Campania - 49 in Irpinia, a Montefredane, provincia di Avellino, a 14 chilometri di profondità.