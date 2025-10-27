Scoprire il mondo della birra

Udinetoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro lezioni frontali in aula e una in birreria per imparare la tecnica della spillatura. È la proposta che i sommelier dell'Ais (Associazione italiana sommelier) fanno agli amanti della birra proponendo un corso di avvicinamento alla bevanda alcolica più consumata al mondo. Apprezzarla. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

