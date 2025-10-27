Scoprire il mondo della birra
Quattro lezioni frontali in aula e una in birreria per imparare la tecnica della spillatura. È la proposta che i sommelier dell'Ais (Associazione italiana sommelier) fanno agli amanti della birra proponendo un corso di avvicinamento alla bevanda alcolica più consumata al mondo. Apprezzarla. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Un’occasione unica per scoprire da vicino il mondo Thanny. Dal 29 ottobre al 9 novembre, ti aspettiamo al Temporary Shop di Milano – Opificio 31, Via Tortona 31, dalle 10:00 alle 19:00. Una selezione esclusiva di capi autunno-inverno, pezzi unici e creazioni - facebook.com Vai su Facebook
Sportello “Finestra sul mondo” per scoprire le opportunità di mobilità all’estero. Online e in presenza - X Vai su X
Da un birrificio in fallimento alla birra più famosa del mondo. La storia di Heineken - Da piccola fabbrica olandese sull'orlo del fallimento a simbolo globale di qualità e sostenibilità: l'ascesa di Heineken racconta 160 anni di visione e innovazione. Secondo money.it
Pfas nella birra, gli “inquinanti eterni” sono nella quasi totalità dei campioni analizzati - Una nuova ricerca ha rilevato la presenza delle sostanze nocive nel 95 per cento delle bevande esaminate, a riprova della pervasività del problema ... Secondo wired.it
Altro che birretta, ecco la bionda più piccola del mondo - Una bottiglia di birra Carlsberg in miniatura, è quella che l'azienda definisce la birra più piccola del mondo, con la scritta "analcolica" come simbolo di moderazione. Come scrive ansa.it