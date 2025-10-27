Scoperto un nuovo sito sessista | la denuncia di Francesca Barra
È emerso in rete un nuovo portale a contenuto sessista, SocialMediaGirls, che segue la scia di altri spazi simili come il gruppo Mia moglie e il forum Phica. Al suo interno varie sezioni si trovano fotografie di donne modificate attraverso strumenti di intelligenza artificiale per simularne la nudità, ovviamente senza il consenso delle persone ritratte. Esiste anche una sezione chiamata «Ai undress any girl», che consente – inserendo una semplice immagine – di generare versioni digitalmente denudate di qualsiasi donna, compresa la possibilità di provarla gratuitamente prima dell’abbonamento. Il sito conta circa sette milioni di utenti nel mondo, con un numero ridotto di iscritti italiani. 🔗 Leggi su Lettera43.it
