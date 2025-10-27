Scoperto un altro sito sessista con le immagini create dalla Ia | la denuncia di Francesca Barra

La scrittrice e conduttrice si è ritrovata nuda sul portale, il cui forum conta circa 7 milioni di iscritti, il fronte italiano è una minima parte. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Scoperto un altro sito sessista con le immagini create dalla Ia: la denuncia di Francesca Barra

Anche a Milano querele contro il sito sessista, si indaga - In Procura a Milano sono arrivate, in questi giorni, una decina di querele per diffamazione e violazione della privacy presentate da donne le cui immagini, senza consenso e con tanto di commenti ... Secondo ansa.it