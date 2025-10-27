Scoperto nuovo sito sessista | le immagini di nudo create con l' intelligenza artificiale

Dopo la bufera scoppiata per la scoperta del gruppo Facebook “Mia moglie" e del forum “Phica”, in Rete è stato scovato l'ennesimo sito sessista: si chiama SocialMediaGirls.com e la polizia postale ha fatto sapere di avviare accertamenti sulla natura dei contenuti pubblicati all'interno del sito che utilizzerebbe l'intelligenza artificiale per creare immagini pornografiche. A denunciare sui social l'esistenza della piattaforma è stata la giornalista e scrittrice Francesca Barra, raccontando di aver scoperto immagini che la ritraevano nuda generate con l'intelligenza artificiale. Francesca Barra: "Violenza e abuso che marchia la dignità". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

