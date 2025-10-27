Scoperto nuovo sito sessista | le immagini di nudo create con l' intelligenza artificiale
Dopo la bufera scoppiata per la scoperta del gruppo Facebook "Mia moglie" e del forum "Phica", in Rete è stato scovato l'ennesimo sito sessista: si chiama SocialMediaGirls.com e la polizia postale ha fatto sapere di avviare accertamenti sulla natura dei contenuti pubblicati all'interno del sito che utilizzerebbe l'intelligenza artificiale per creare immagini pornografiche. A denunciare sui social l'esistenza della piattaforma è stata la giornalista e scrittrice Francesca Barra, raccontando di aver scoperto immagini che la ritraevano nuda generate con l'intelligenza artificiale. Francesca Barra: "Violenza e abuso che marchia la dignità".
Scoperto nuovo sisto sessista: le immagini di nudo create con l'intelligenza artificiale - Leggi su Sky TG24 l'articolo Scoperto nuovo sisto sessista: le immagini di nudo create con l'intelligenza artificiale
Immagini porno di vip e politihe fatte con l'ai: bufera sul nuovo sito sessista dopo Phica.eu - La denuncia di Francesca Barra: "Un abuso che marchia la dignità e la reputazione"
Chi gestiva il sito sessista Phica.eu? Le indagini su un 45enne fiorentino - Firenze, 2 settembre 2025 – Sarebbe Vittorio Vitiello, 45enne originario di Pompei e residente a Scandicci, l'amministratore del sito sessista phica.