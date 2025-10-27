Scoperto bracconaggio ad Aversa con tecnica crudele utilizzate femmine di Cardellino | blitz e denuncia

Un uomo è stato denunciato a Caserta per uccellagione e maltrattamento di animali: 22 cardellini sono stati liberati grazie a Polizia e LIPU. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Scoperto bracconaggio ad Aversa con tecnica crudele, utilizzate femmine di Cardellino: blitz e denuncia

