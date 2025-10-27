Scoperta una Super-Terra potenzialmente abitabile a soli 18 anni luce dal nostro pianeta
Un corpo roccioso, grande circa quattro volte la Terra e situato nella zona abitabile della sua stella, è stato individuato a meno di 20 anni luce di distanza. Si chiama GJ 251c e orbita attorno a una nana rossa nella costellazione dei Gemelli, a circa 18,2 anni luce dal nostro pianeta. La scoperta, frutto di oltre vent’anni di osservazioni astronomiche, rappresenta uno dei risultati più promettenti nella ricerca di mondi potenzialmente abitabili al di fuori del nostro Sistema Solare. Gli astronomi della Pennsylvania State University e dell’ Università della California, Irvine, che hanno guidato lo studio, hanno spiegato che il pianeta rientra nella cosiddetta “zona Riccioli d’Oro”, ossia la fascia orbitale in cui la temperatura consente la presenza di acqua liquida sulla superficie, a condizione che esista un’atmosfera stabile. 🔗 Leggi su It.insideover.com
