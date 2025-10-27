Scoperta fabbrica di marijuana sui Monti Lattari | sequestrata oltre una tonnellata di cannabis
Scoperta imponente coltivazione di cannabis sui Monti Lattari. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno rinvenuto e sequestrato, nel comune di Lettere, un’ingente quantità di sostanza stupefacente: 142 chili di infiorescenze già pronte per la vendita, 5.750 piante in essiccazione e 390 piante in fase di maturazione, per un peso . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
