Napoli (ITALPRESS) – La Guardia di finanza di Napoli ha sequestrato, a Lettere, 142 kg. di infiorescenze di cannabis già pronte per il confezionamento e la vendita, oltre a 5.750 piante in essicazione e 390 piante in avanzato stato di vegetazione e maturazione, per un peso complessivo di oltre 1.000 kg. DEnunciata una persona per per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. In particolare, i finanzieri della Compagnia Castellammare di Stabia hanno individuato, sui Monti Lattari, un capannone strutturato su due livelli, convertito in laboratorio per la lavorazione di cannabis. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Scoperta “fabbrica della droga” a Napoli, sequestrata una tonnellata di cannabis