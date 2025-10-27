Scontro tra Ranucci e il per la Garante Privacy | Report documenta l’ingresso di Ghiglia membro dell’Autority nella sede di Fratelli d’Italia il giorno prima della maxi sanzione inflitta alla trasmissione Rai

Si riaccende lo scontro tra Sigfrido Ranucci e il Garante per la Privacy, a pochi giorni dalla multa da 150mila euro inflitta a Report per la messa in onda dell’audio tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini sul cosiddetto caso Boccia. Nell’ultima puntata del programma di Rai3, andata in onda domenica sera, è stato mostrato un video che documenta l’ingresso di Agostino Ghiglia, componente dell’Autorità, nella sede di Fratelli d’Italia in via della Scrofa, a Roma, il 22 ottobre, ossia il giorno prima della decisione di sanzionare la trasmissione. Intervistato da La Stampa, Ranucci ha accusato il Garante di muoversi “su input politico”, sostenendo che la coincidenza temporale tra la visita e la sanzione solleva dubbi sull’indipendenza dell’Autorità. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Scontro tra Ranucci e il per la Garante Privacy: Report documenta l’ingresso di Ghiglia, membro dell’Autority, nella sede di Fratelli d’Italia il giorno prima della maxi sanzione inflitta alla trasmissione Rai

