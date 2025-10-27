Scontro mortale a Roma | nei video si cerca un' altra auto coinvolta

Secondo gli investigatori, la Bmw che ha travolto la macchina su cui viaggiavano la vittima, Beatrice Bellucci, e la sua amica, ferita gravemente, stava partecipando a una gara clandestina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Scontro mortale a Roma: nei video si cerca un'altra auto coinvolta

Tg2. . Scontro mortale a #Rieti. 3 giovani feriti in un incidente nel viterbese, ipotesi gara tra auto. Ancora in prognosi riservata l'amica di Beatrice la ragazza morta sulla Cristoforo Colombo a Roma. Al #Tg2Rai ore 13,00 #27ottobre - facebook.com Vai su Facebook

Scontro mortale a Roma, al vaglio video per chiarire dinamica - Al vaglio le immagini delle telecamere ad ampio raggio per fare piena luce sull'incidente mortale di ieri sera su via Cristoforo Colombo a Roma e ricostruire anche gli istanti ... Riporta msn.com

Roma, incidente sulla Colombo: lo scontro mortale e l’ipotesi di gare clandestine - Restano molti interrogativi: l'auto che ha causato l'incidente faceva parte di una gara clandestina? Segnala ilquotidianodellazio.it

Scontro mortale a Roma: i vent'anni di Beatrice infranti contro un albero - La polizia ha chiesto di acquisire i filmati di diverse telecamere presenti su via Cristoforo Colombo per ricostruire al meglio la dinamica dell'incidente in cui è morta ieri sera Beatrice Bellucci ... Lo riporta msn.com