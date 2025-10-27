Scontro in tv tra Bergomi e Del Piero sull’Inter | cosa si sono detti

L’ Inter è la squadra più forte o la più brava del campionato di Serie A? È il tema al centro di un insolito scontro televisivo tra Beppe Bergomi e Alessandro Del Piero, che negli studi di Sky Calcio Club hanno inscenato una nuova puntata dell’interminabile derby d’Italia fra nerazzurri e bianconeri. La diatriba si è accesa nel commentare i risultati dell’ottava giornata, che ha visto entrambe le rose soccombere rispettivamente a Napoli e Lazio. A innescare il dibattito è stato l’ex numero 10 della Juventus: «Mi dispiace Beppe, ma l’unica cosa su cui non sono d’accordo è l’Inter: è nettamente la più forte degli ultimi quattro anni. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Scontro in tv tra Bergomi e Del Piero sull’Inter: cosa si sono detti

