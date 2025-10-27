Scontro alle porte di Rieti muore anche un tenente colonnello dei carabinieri | ha comandato il Norm di Tricase
RIETI - Violento scontro all’alba fra due auto alle porte di Rieti, tra le vittime anche un tenente colonnello dei carabinieri. Matteo Branchinelli, 52 anni, aveva comandato il Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tricase fra il 2007 e il 2009. L’Arma salentina in lutto, questa. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
