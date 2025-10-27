Scontro alle porte di Rieti muore anche un tenente colonnello dei carabinieri | ha comandato il Norm di Tricase

Lecceprima.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

RIETI - Violento scontro all’alba fra due auto alle porte di Rieti, tra le vittime anche un tenente colonnello dei carabinieri. Matteo Branchinelli, 52 anni, aveva comandato il Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tricase fra il 2007 e il 2009. L’Arma salentina in lutto, questa. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

scontro porte rieti muoreRieti, incidente sulla Salaria: feriti e strada bloccata verso Roma - Incidente stradale lungo la Salaria per Roma, altezza San Giovanni Reatino, questa mattina intorno alle 6. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Scontro Porte Rieti Muore