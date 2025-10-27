Scontro a La Verza un ferito

Scontro tra un'auto e un furgone lungo la Statale 45 all'altezza di La Verza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi del 118. Il bilancio è di un ferito non grave. Il traffico ha subìto rallentamenti. . 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

