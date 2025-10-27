Scomparso in Germania 32enne francavillese | ricerche attive
FRANCAVILLA FONANA - È scomparso dallo scorso 4 settembre, in circostanze poco chiare, e di lui non si hanno ancora notizie. Si tratta del 32enne Marco Schifone, originario di Francavilla Fontana ma residente da anni ad Hannover in Germania. Alto 1,70 metri ha una corporatura normale, occhi blu. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
