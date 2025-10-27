Scomparso Antonio Rignanese ricerche in tutta la Brianza Ore d’ansia a Nova Milanese

Nova Milanese (Monza Brianza), 27 ottobre 2025 – È uscito di casa mercoledì scorso 22 ottobre, a piedi, la macchina a casa, per fare una passeggiata al merca t o come d'abitudine. Ma da quel giorno di lui non ci sono notizie. Ricerche a Nova Milanese e in tutta la Brianza per trovare Antonio Rignanese, 85 anni. L’uomo è uscito dalla sua abitazione nel quartiere Grandi di Nova Milanese, per andare al mercato organizzato nell’area tra le vie Oberdan e Caravaggio. Non ha con sé il cellulare, ma l’ultima volta che risulta agganciata la cella del suo telefono è stato alle 7.00 di mercoledì, da allora nessun altro segnale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

