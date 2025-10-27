Scomparso Antonio Rignanese ricerche in tutta la Brianza Ore d’ansia a Nova Milanese
Nova Milanese (Monza Brianza), 27 ottobre 2025 – È uscito di casa mercoledì scorso 22 ottobre, a piedi, la macchina a casa, per fare una passeggiata al merca t o come d'abitudine. Ma da quel giorno di lui non ci sono notizie. Ricerche a Nova Milanese e in tutta la Brianza per trovare Antonio Rignanese, 85 anni. L’uomo è uscito dalla sua abitazione nel quartiere Grandi di Nova Milanese, per andare al mercato organizzato nell’area tra le vie Oberdan e Caravaggio. Non ha con sé il cellulare, ma l’ultima volta che risulta agganciata la cella del suo telefono è stato alle 7.00 di mercoledì, da allora nessun altro segnale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
Ancora nessuna traccia di Antonio, l’anziano scomparso da #NovaMilanese (#MonzaBrianza) il #22ottobre. E’ uscito di casa come di consueto per fare la spesa al mercato rionale, ma poi non è più rientrato. Il suo telefono è spento, qualcuno lo ha incontrato? - facebook.com Vai su Facebook
Antonio Rignanese scomparso a Nova Milanese: ricerche con droni ed elicottero - Le operazioni continueranno anche nella giornata di domani, con l’obiettivo di non lasciare nulla di intentato per ritrovare la persona scomparsa. Riporta mbnews.it
Elicottero tra Paderno Dugnano e Nova Milanese per ricerca anziano scomparso | VIDEO - Ricerche in corso anche con elicottero e drone dei Vigili del fuoco tra Paderno Dugnano e Nova Milanese per la scomparsa di Antonio Rignanese, un uomo di ... Segnala ilnotiziario.net
Scomparso da Nova Milanese: ricerche avanzate di Antonio Rignanese, 85 anni - The post Scomparso da Nova Milanese: ricerche avanzate di Antonio Rignanese, 85 anni appeared first on Il Cittadino di Monza e Brianza. Si legge su msn.com