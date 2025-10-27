Pescia, 27 ottobre 2025 – Piera aveva preparato i capponi da vendere per il Natale. E non avrebbe mai lasciato l’azienda agricola di San Miniato, che era la sua vita. E allora cos’è successo alla 69enne che il 21 settembre è entrata dentro il bosco di Medicina ( Pescia ) per cercare funghi e non ha più fatto ritorno? Federica Cancelliere, che abita nella zona, Piera Pinna non l’ha mai conosciuta, ma è rimasta colpita da questa storia, tanto da organizzare, a ricerche ufficiali concluse, un gruppo di volontari per tornare a cercarla. Ma della signora Pinna, originaria della Sardegna (dove pare che volesse tornare per stare vicino alle sorella), nessuna traccia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scomparsa nel bosco, la volontaria: “Cerchiamo ancora Piera”